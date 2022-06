Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/58: CPI ist nicht CPI, Ärger über Leute von Michael Ludwig (leider no Deep Fake) Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/58 geht es um Konkursverfahren diverser Gesellschaften der CPI-Gruppe in Wien, dies mit 160 Gesellschaften, Schwerpunkt Immobilien. Mit der tschechischen CPI Property (Stichwort: Immofinanz, S Immo) hat die Gruppe absolut nichts zu tun ausser dem gleichen Kürzel. Weiter mit CPI Property: Kontrollwechsel bei S Immo heisst, dass ein kürzlich begebener Bond ...

