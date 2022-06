NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebit) bestätige, dass die Textilkette bei den Bruttomargen die Erwartungen deutlicher denn je überbiete, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Quartal stimme zuversichtlich, Sorgen um steigende Herstellungskosten sollten etwas nachlassen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 02:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 02:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de