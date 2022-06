NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hennes & Mauritz (H&M) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Bruttomargen im zweiten Quartal habe die Textilkette mit den Kennziffern für das erste Halbjahr positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte im Juni liefen zwar teils schlechter als gedacht, allerdings sei dies vor dem Hintergrund hoher Vergleichswerte zu sehen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 02:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 02:33 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

