Mainz (ots) -Zu Fuß durch die Namibwüste / Vier Folgen ab 5. Juli 2022 in der ARD Mediathek / 6. Juli, 20:15 Uhr im SWR FernsehenRafael Fuchsgruber und seine Partnerin Tanja Schönenborn wollen zu Fuß die Namibwüste durchqueren. 1.000 Kilometer in rund zwei Wochen: Eine Weltpremiere, eine Herausforderung, die so noch niemand zuvor versucht hat. Unterwegs lernen sie sich selbst und ihre Grenzen neu kennen, vor allem aber die wilde Schönheit afrikanischer Wüstenlandschaften und die herzliche Gastfreundschaft der Namibianer."Mit 100 Jahren 1.000 Kilometer durch die Wüste", das ist ihr Plan und ihr Traum. Während sie ihren 40. und er seinen 60. Geburtstag feiern, wollen Tanja Schönenborn und Rafael Fuchsgruber 1.000 Kilometer quer durch die Namibwüste in Namibia laufen. 16 Tage non-stop. Tagsüber vorwärts, nachts zelten inmitten der Wüste. Tanja und Rafael sind passionierte "Wüstenläufer", liefen schon ein paar hundert Kilometer durch das australische Outback und durch die Kalahari. Sie lieben diese besonderen Landschaften und diesen außergewöhnlichen Extremsport: "Die Wüste macht einfach süchtig!" Doch Profisportler sind sie nicht: Tanja arbeitet als Vermögensberaterin bei der Kreissparkasse in Köln und kämpfte jahrelang gegen ihr Übergewicht. Rafael ist Inhaber einer Konzertagentur und begann vor ein paar Jahren seiner Alkoholsucht davonzurennen. Warum aber solch eine 1.000-Kilometer-Tortour, die all ihre bisherigen Abenteuer in den Schatten stellt? "Wir sind keine jungen Hüpfer mehr und wollen es nochmal wissen," sagt Rafael. Die runden Geburtstage, ihre Beziehung mit 20 Jahren Altersunterschied und die gemeinsame Wüstenleidenschaft: "Die Namib soll das noch einmal besiegeln, mehr geht nicht."Atemberaubendes Wüstenabenteuer zu FußEine packenden "Reisehelden"-Reportage über eine Tour der Extreme. Vom Sossusvlei, seit 2013, wie das gesamt Namib-Sandmeer, Unesco-Welterbe, vorbei an der größten Wanderdüne der Welt und entlang der Walfischbucht und der Skelett-Küste, weiter zum Messum-Krater und hinein in die traumhaften Landschaften des Brandbergmassivs. Am Ende warten der Tafelberg und das älteste Tierreservat Namibias am Mount Etjo. Ein atemberaubendes Wüstenabenteuer voller faszinierender Landschaften und magischer Augenblicke!Heimlicher Traum mancher CouchpotatoesMit den "SWR Reisehelden" erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer authentische Road Movies, Abenteuerreisen in ferne Länder, hautnah, teils von den Protagonist:innen selbst gefilmt. Die Reisehelden überwinden Grenzen - von Nationen und Kulturen. Dabei geht es ihnen immer auch um eine Reise zu sich selbst. Mit dem SWR-Doku-Zweiteiler "Über Grenzen" wurde bereits im Februar 2021 eine erste SWR Reiseheldin vorgestellt. Mit "Einfach abgefahren" ging eine weitere Folge in der ARD Mediathek und dem SWR Fernsehen an den Start. "Running wild in Afrika" fügt der Abenteuerreihe nun eine weitere Vierer-Staffel in der ARD Mediathek hinzu (ab 5. Juli 2022) sowie einen 90-minütigen Film im SWR Fernsehen (am 6. Juli, 20:15 Uhr).Reisehelden - Running wild in AfrikaVier Folgen ab Dienstag, 5. Juli 2022, in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/ und am Mittwoch, 6. Juli, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.