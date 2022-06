Berlin (ots) -Traumhaftes Sommerwetter, blauer Teppich, Scheinwerferlicht, jubelnde Fans und ganz viel Premierendings: Gestern fand im Berliner Zoo-Palast die Weltpremiere von LIEBESDINGS statt - in Anwesenheit von Erfolgsautorin und Regisseurin Anika Decker, den Darsteller*innen Elyas M'Barek, Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Maren Kroymann, Jochen Schropp, Lucas Reiber, Anna Thalbach, Rick Kavanian, Linda Pöppel, Paul Zichner, Michael Ostrowski, Anton Weil, Nico Stank und Vanessa Rottenburg sowie den Produzenten Rüdiger Böss, Philipp Reuter, Jan Decker und Executive Producer Martin Moszkowicz. Das Publikum war sich einig: Frauen haben eventuell doch Humor und Superstars sind eigentlich auch nur Menschen.LIEBESDINGS erzählt die turbulente Liebesgeschichte um einen gefeierten Schauspielstar auf der Flucht vor den Medien und der eigenen Vergangenheit, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt.Constantin Film startet LIEBESDINGS am 7. Juli 2022 in den deutschen Kinos.Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/xjH-hhHsmdcKurzinhalt: Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews - eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch (Elyas M'Barek), wird sehnsüchtig erwartet. Nur: Marvin kommt nicht. Denn das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara) ist gründlich schiefgegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater "3000" von Frieda (Lucie Heinze), das kurz vor dem Aus steht. Werden es Marvin, Frieda und ihre Freunde schaffen, das Theater zu retten, Marvins Ruf wiederherzustellen und, vor allem, der Liebe eine Chance zu geben?LIEBESDINGS ist die erste Zusammenarbeit zwischen Anika Decker und der Constantin Film im Rahmen ihres Exklusivvertrags. Regie führt Anika Decker, die auch das Drehbuch schrieb. Neben Elyas M'Barek gehören auch Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Denis Moschitto, Maren Kroymann, Jochen Schropp, Lucas Reiber, Anna Thalbach, Rick Kavanian, Linda Pöppel, Michael Ostrowski und viele weitere Gäste zum hochkarätig besetzten Cast.LIEBESDINGS ist eine Produktion der Constantin Film in Zusammenarbeit mit Decker Bros. Produziert wird LIEBESDINGS von Rüdiger Böss und Philipp Reuter; Jan Decker und Anika Decker sind Co-Produzent*innen. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Gefördert wurde LIEBESDINGS vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Deutschen FilmFörderfonds (DFFF) sowie Neustart Kultur.Darsteller*innen: Elyas M'Barek, Lucie Heinze, Peri Baumeister, Linda Pöppel, Maren Kroymann, Alexandra Maria Lara, Denis Moschitto, Paul Zichner, Anna Thalbach, Anton Weil, Jochen Schropp, Lucas Reiber, Rick Kavanian, Michael Ostrowski u.v.m.Produzenten: Rüdiger Böss, Philipp ReuterCo-Produzent*in: Jan Decker, Anika DeckerExecutive Producer: Martin MoszkowiczDrehbuch: Anika DeckerRegie: Anika DeckerDas Pressematerial finden Sie unter https://presse.constantin.filmPressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny & Viktoria Zima &Sabrina WintersbergerTel: 089 - 20 20 82 60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online PR)Nina Schattkowsky & Michele WernerTel. 030 - 120 874 850info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5260406