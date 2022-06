Unterföhring (ots) -"Nicht die Soße wegkippen!". "Nein! Mensch! In STREIFEN schneiden!". "Jetzt hör mir doch mal zu!". Am Montag startet mit "Doppelt kocht besser" in SAT.1 Deutschlands erste Kochshow, die auch Menschen richtig Spaß macht, die nicht kochen können. Warum? Am Wettkampf-Herd schwingt kein Profi den Löffel, sondern ein Mensch, der bislang wenig Erfahrung mit dem Zubereiten von Speisen hat. In "Doppelt kocht besser" ändert sich das: Via Knopf im Ohr wird die Koch-Anfänger:in von seiner kocherfahrenen Teampartner:in durch das Rezept gelotst. Und das kann ganz schön überraschend werden: Wenn Mutti ihrer Teenager-Tochter erstmal den Gurkenhobel erklären muss oder ein Amateur-Koch im Übereifer die Soße im Abfluss versenkt, sind Reibereien und Lachattacken vorprogrammiert.Profikoch und Gastgeber Alexander Kumptner: "Bei 'Doppelt kocht besser' muss ran, wer NICHT kochen kann. Und bei steigendem Stresslevel wird aus 'Mein Schatz, ich liebe Dich' ganz schnell 'Jetzt mach doch endlich mal, was ich Dir sage!'. Da sieht man dann ziemlich ungefiltert, wie es bei den Menschen zu Hause zugeht - nur extremer. Ich habe selten so viel gelacht wie bei dieser Show. Und ich bin mir sicher, den Zuschauer:innen wird es ganz genauso gehen."SAT.1 zeigt mit "Doppelt kocht besser" das perfekte TV-Entrée in den Feierabend für Kochfans und Kochmuffel - ab 4. Juli immer montags bis freitags um 19:00 Uhr. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine Preview von "Doppelt kocht besser" zu."Doppelt kocht besser" - ab 4. Juli 2022 immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5260430