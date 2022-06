Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Diok RealEstate AG (DIOK) meldet den Vollzug des Ankaufs eines Geschäftsanteils von 89,9 Prozent an der Objektgesellschaft, die den Campteq Innovation Campus besitzt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...