BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni wieder eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 104,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang auf 103,0 Punkten erwartet. Im Mai hatte sich der Indikator nach zwei deutlichen Rückgängen stabilisiert und war leicht gestiegen.

In den Industriebetrieben der Eurozone hat sich die Stimmung nach drei Rückgängen in Folge wieder verbessert. Auch das Dienstleistungsvertrauen hat sich etwas verbessert. Verschlechtert hat sich hingegen das Verbrauchervertrauen. Auch der Unterindikator für die Bauwirtschaft ist im Juni gesunken./jkr/jha/