Bocholt (ots) -Gleicher Name, komplett neues Bike: Das XLITE von ROSE aus Bocholt ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das 2022er XLITE strahlt im neuen, komplett überarbeiteten Design und zeichnet sich durch Aerodynamik, Leichtbau und Systemintegration auf höchstem Niveau aus. Die Race-Eigenschaften des XLITE werden durch die neue Rahmengeometrie, das ROSE Race One-Piece Cockpit und modernste Komponenten von den neuen ROSE RC Sixty Laufrädern bis ins kleinste Detail vergoldet. Dank des durchdachten Race-Konzepts bekommt jede/r FahrerIn die Chance zu glänzen - auf langen Anstiegen, im Sprint oder in der Ebene. Das neue XLITE (04 & 06) ist in insgesamt neun Ausstattungsvarianten und fünf verschiedenen Farben ab einem Preis von 2.999 Euro erhältlich.Vier Freunde mit unterschiedlichen Stärken - ein Bike, das sie alle hervorhebt: Robin, Pia, Thatchai und Lea fahren das neue XLITE auf einer unvergesslichen Tagestour, die ROSE in Bild und Video (https://www.youtube.com/watch?v=3W1FYkDOIwk&utm_source=pr&utm_medium=pm&utm_campaign=xlite&utm_content=videostory) begleitet. Robin ist Profi für lange Anstiege, Pia lässt alle anderen bei kurzen, steilen Anstiegen zurück, Thatchai ist unschlagbar im Ortsschild-Sprint und Lea zieht ihre Freunde mit Highspeed durch die Ebene.Das schnellste ROSE Bike"In unserem neuen XLITE steckt von allem das Optimum - so bekommen wir ein Maximum an Speed. Der goldene Schnitt und die perfekte Balance aller Anforderungen machen das Bike aus. Das ist mein Anspruch an eine schnelle, vielseitige Rennmaschine", sagt Jürgen Telahr, Product Engineer bei ROSE. Das längere Ober- und verkürzte Steuerrohr in Kombination mit einem steileren Sitzwinkel sorgen für eine sportive Race-Geometrie, die von hochwertigsten Komponenten und Highend-Features wie dem neuen ROSE Race Carbon One-Piece Cockpit und besonders aerodynamischen RC Sixty Carbon-Laufrädern vollendet wird.AusstattungsvariantenJe nach Modell schwankt das Gewicht des XLITE zwischen 6,9 und 8,1 Kilogramm. Das XLITE 04 ist mit mechanischer Schaltgruppe von SHIMANO in 105er- oder ULTEGRA-Ausführung erhältlich und mit elektronischer Schaltung mit ULTEGRA Di2 oder FORCE eTap AXS. Alle Vierer-Modelle kommen mit ROSE R Thirty Disc oder Disc Light Laufrädern und bewegen sich zwischen 2.999 und 4.799 Euro.Beim XLITE 06 kommen alle elektronisch geschalteten Modelle mit neuem ROSE Race One-Piece Carbon-Cockpit und RC Sixty Carbon-Laufradsatz. KundInnen haben die Wahl zwischen den Modellen ULTEGRA Di2, DURA ACE Di2, FORCE eTap AXS und RED eTap AXS. Das mechanisch geschaltete XLITE 06 ULTEGRA kommt mit R Thirty Disc Light Laufrädern - erhältlich ab einem Preis von 4.199 bis 8.199 Euro.Dieses Allround-Racebike hat Ambitionen. Speziell entwickelt für fortgeschrittene FahrerInnen ist das XLITE wie für den Wettbewerb gemacht - egal ob im Profi-Sport oder bei der Ausfahrt mit Freunden und egal, welche Stärken sein/e FahrerIn hat - das XLITE hebt sie hervor.Weitere Informationen unter rosebikes.de/xlite (https://www.rosebikes.de/fahrr%C3%A4der/rennrad/race/xlite?utm_source=pr&utm_medium=pm&utm_campaign=xlite).Hier (http://datahub.rose.de/_jl-AG4_e6yOfgR) befindet sich das vollständige Presskit zum Download.Über die ROSE Bikes GmbHRose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen einzigartige Bike-Abenteuer zu ermöglichen. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die am Firmensitz entwickelt, montiert und europaweit vertrieben werden. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online- und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produkt- und Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE Stores in Deutschland von Bocholt über Köln und Berlin bis München sowie in der Schweiz am Zürichsee und in zahlreichen Kooperationsgeschäften erlebbar.