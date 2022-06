Die Gesamtzahl der Kleinanleger, die mit ETFs handeln, ist laut FMA in den vergangenen zwei Jahren um rund 240 Prozent auf 129.000 gestiegen. Im Hinblick auf die Altersstruktur zeigen sich in diesem Zeitraum starke Zuwächse bei den Altersgruppen 18-24 Jahre (von 4 auf 9 Prozent) und 25-39 Jahre (von 26 auf 39 Prozent). Insgesamt wurden von österreichischen Haushalten Ende 2021 5,17 Mrd. Euro in ETFs gehalten. ETF bedeutet übersetzt börsengehandelter Fonds. Das Geld vieler Anleger wird gebündelt und mit dem gesammelten Kapital werden Vermögenswerte wie z. B. Aktien oder Anleihen erworben. Anleger die in einen ETF investieren kaufen somit Anteile an einem Wertpapierpaket, keine einzelnen Wertpapiere. Jeder ETF bildet einen Index nach, wie beispielsweise den ...

