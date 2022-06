Wien (www.anleihencheck.de) - Indiens Notenbank hob im Mai überraschend die Zinsen um 0,4% an, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Auslöser dürften die kräftig anziehenden Verbraucherpreise gewesen sein. Sie hätten im April um 7,8% p.a. zugelegt; im Mai habe sich die Jahresrate leicht abgeschwächt, auf knapp über 7%. Mit gezielten Steuersenkungen (beispielsweise bei Treibstoffen) versuche die Regierung, den steigenden Preisen entgegenzuwirken. Zugleich nutze Indien die Gunst der Stunde und stocke seine Käufe von russischem Öl und Kohle zu Discountpreisen massiv auf. Bis zu 30% Preisnachlass seien starke Argumente für den drittgrößten Ölkonsumenten der Welt. Kritik aus der EU habe Indiens Außenminister ungerührt mit den Worten gekontert: "Die EU importiert an einem Nachmittag vermutlich mehr Energieträger aus Russland als Indien in einem ganzen Monat." ...

