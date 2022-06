Baden-Baden (ots) -Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen - und sechs Rettungshunde das bestverkaufte Entertainment-Franchise der Deutschen. Dies ist das Ergebnis einer Sonderauswertung aus dem neu gestarteten Merchandise-Panel von GfK Entertainment. So konnte die Kinderserie "PAW Patrol" im Zeitraum Januar bis Mai 2022 von mehr als 1.400 untersuchten Franchises die meisten Lizenzprodukte absetzen. Besonders beliebt waren hierzulande vor allem "PAW Patrol"-Spielzeuge, gefolgt vom Food-Bereich, der u. a. "PAW Patrol"-Getränke und -Süßigkeiten beinhaltet.Neben der Auswertung auf Franchise-Ebene ermöglicht das in den vergangenen zwei Jahren entwickelte Merchandise-Panel, welches das weltweit erste Point-of-Sale-Panel seiner Art darstellt, auch Analysen für die folgenden Segmente: Lizenzgeber (z. B. Nickelodeon, Disney), Lizenznehmer (z. B. Ravensburger, Langnese), Kategorie (z. B. Toys, Food) und Subkategorie (z. B. Puzzle, Speiseeis). Aktuell sind über 200.000 Artikel in fast 100 verschiedenen Kategorien erfasst. Abgedeckt werden die wöchentlichen Verkaufsdaten der Absatzwege stationärer Handel und E-Commerce, die rückwirkend ab 2019 verfügbar sind. Der Fokus liegt auf Lizenzprodukten der Entertainment-Bereiche Games, Film/Serie, Musik und Buch.Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "Angesichts der enormen wirtschaftlichen Bedeutung des Merchandising-Marktes sind belastbare Daten zur Entscheidungsunterstützung unerlässlich. Wir können Unternehmen in der konkreten Maßnahmenplanung gezielt supporten und liefern wertvolle Insights in einem hochdynamischen und stetig wachsenden Marktumfeld."Tanja Eisen, Global Director Multimedia bei GfK Entertainment: "Zentrale Fragestellungen, die wir mit unserem Panel beantworten können, umfassen beispielsweise das Volumen und die Top-Produkte des Marktes, die Performance im Vergleich zum Wettbewerb sowie die direkte Wettbewerberanalyse. Außerdem unterstützen wir Hersteller bei der Wahl des geeigneten Franchises für die eigene Produktentwicklung."Für weitere Informationen, Auswertungen und Kooperationsanfragen wenden Sie sich bitte an Tanja Eisen (tanja.eisen@gfk.com) oder Melanie Müller (mel.mueller@gfk.com).GfK Entertainment führt in über 30 Ländern Marktforschung durch und erstellt in Kooperation mit den jeweiligen Branchenverbänden die offiziellen Charts und Marktkennzahlen. GfK Entertainment ist Teil der GfK.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/5260600