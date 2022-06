Mainz (ots) -Das ZDF stellt alle 32 Folgen der renommierten und Grimme-Preis-prämierten Interviewreihe "Zur Person" von 1963 bis 1966 in der ZDFmediathek unter zurperson.zdf.de online. Dieses Retroangebot aus der Frühzeit des ZDF-Programms bietet zeithistorisch aufschlussreiche Interviews mit Wissenschaftler, Politikern und Künstlern wie Ludwig Erhard, Willy Brandt, dem jungen Günter Grass und - als einziger Frau in der Reihe - Hannah Arendt. Mit der Reihe "Zur Person" schrieb der politische Journalist, Publizist und spätere Diplomat Günter Gaus Fernsehgeschichte und setzte Maßstäbe für das filmische Interview.Möglich wird dieses Programmangebot dank der Digitalisierung des kompletten ZDF-Programmstocks, die Ende Juni 2022 abgeschlossen worden ist. In einem mehrjährigen Projekt zur Retrodigitalisierung der ZDF-Programmbestände, wurden hausintern rund 400.00 Videobändern kopiert und die Digitalisate in einem Massenspeichersystem dauerhaft gesichert. "Rechtzeitig vor dem 60-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr ist das ZDF-Programmvermögen rundum digital und nachhaltig gesichert. 300.000 Stunden Programmgeschichte stehen damit auf Knopfdruck bereit, um Aktuelles und Relevantes mit Blick auf unsere gemeinsame Vergangenheit einzuordnen", so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler."Geschichte beleuchtet immer die Gegenwart. Sie hilft, das Heute besser zu verstehen und einzuordnen. Deshalb ist das Projekt so wichtig", so Eckart Gaddum, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien. "'Zur Person' gewährt einen Blick durch das Schlüsselloch des ZDF-Archivs, das sich Schritt für Schritt für die Öffentlichkeit öffnen soll."Ansprechpartner: Ronald Dietrich, Telefon: 06131 - 70-12151;Presse-Desk: Telefon, 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zurpersonPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/retroangebot-dank-digitalisierung-des-filmischen-gedaechtnisses/ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zur-person\u202fPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5260613