Kurzfristig bleibt die Aktie von Netflix unter Druck und hat am Dienstag erneut kräftige Verluste von über fünf Prozent eingefahren. Vorbörslich liegt das Streaming-Papier zwar leicht im Plus - aber das tun auch die Nasdaq-Futures. Das Management bemüht sich unterdessen am Markt die mittel- bis langfristigen Chancen zu vermitteln - und die bleiben attraktiv.Gegenüber Bloomberg verriet der Netflix-Vize-Präsident für Asien, Tony Zameczkowski, dass man in der Region das Wachstum beibehalten und weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...