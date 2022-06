München (ots) -Hayu begrüßt den Sommer mit heißen Staffeln und vielen spannenden Serien-Highlights. Diese Top-Shows sind einfach perfekt für hitzige Sommertage: ab 11. Juli Married to Medicine Atlanta S9; ab 12. Juli Below Deck Mediterranean S7; ab 18. Juli Snapped S31; ab 30. Juli The Real Housewives of Durban S2 - jetzt Binge-Watching gegen die Rekordhitze.Hitzewelle und über 30 Grad - manchmal ist es einfach zu heiß, um nach draußen zu gehen. Mit den Serientipps von Hayu muss man das auch gar nicht und kann die hoffentlich kühl gehaltene Wohnung genießen. Wenn man dann doch ein schattiges Plätzchen am See gefunden hat, kann man auch alle TV-Shows via Stream oder Download bequem von unterwegs ansehen. Somit bewahrt man mit Hayu einen kühlen Kopf - hitzig kann es trotzdem werden - mit den Yachties der 8. Staffel von Below Deck Mediterranean, den Medizin-affinen Damen der 9. Staffel von Married to Medicine Atlanta, den Verbrecherinnen von Snapped oder den Luxus-Ladies der 2. Staffel von The Real Housewives. Der Feel-Good Sommer kann kommen!#1: Below Deck Mediterranean sorgt für pures SommerfeelingDeutschland hat eine neue Lieblings-TV-Show: Below Deck Mediterranean! In der 7. Staffel kehrt Kapitänin Sandy Yawn und Fan-Liebling Mzi "Zee" Dempers (Deckshelfer) zurück auf die Luxusyacht, um die paradiesischen Gewässer von Malta zu entdecken. DieSchiffscrew kümmert sich um jede Laune der wohlhabenden Chartergäste. Dabei versucht jedes Crew-Mitglied, nicht nur sein eigenes Leben unter Kontrolle zu behalten, sondern auch als sogenannter "Yachtie" beste Arbeit zu leisten - Dramen, Glamour und beste Unterhaltung sind vorprogrammiert. Von schwierigen Chartergästen, über die Achterbahnfahrten der "Schiffsromanzen", bis hin zu hierarchischen Herausforderungen an Bord - diese Yachties tun alles, um die Chartersaison zu überstehen.#2: Married to Medicine Atlanta bietet beste UnterhaltungMarried to Medicine Atlanta zeigt das rasante und dramatische Leben einiger der dynamischsten und erfolgreichsten Frauen von Atlanta. Darunter Ärztinnen und Ärzte-Gattinnen, die versuchen ihre hektischen Karrieren, Familien und sozialen Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Von der Entbindung eines Babys bis hin zu einigen der größten Wohltätigkeitsorganisationen in Atlanta - diese Frauen sind durch die Medizin miteinander verbunden, haben aber oft Schwierigkeiten, aufgrund der starren Hierarchie in ihrer Welt, Freundschaften zu pflegen. Ob nun mit einem Arzt verheiratet oder selbst verheiratete Ärztin - ein Leben in der Medizin ist mit vielen Privilegien verbunden, doch einfach scheint es nicht zu sein.#3: True-Crime-Spannung bei Snapped - Wenn Frauen tötenWer sind diese Frauen und was treibt sie dazu, zu töten? Diese erfolgreiche Serie über wahre Verbrechen stellt die faszinierenden Fälle von Frauen vor, die des Mordes beschuldigt werden. Haben sie es wirklich getan? Und wenn ja, warum? Ob aus Rache an einem betrügerischen Ehemann, wegen der Aussicht auf eine hohe Versicherungssumme oder um einem jahrelangen Missbrauch ein Ende zu setzen, die Gründe sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst. Von Prominenten bis zur Sekretärin haben die Mörderinnen eines gemeinsam: Irgendwann haben sie alle einfach... zugeschnappt!#4: The Real Housewives of Durban garantieren African Vibes voller GlamourWas passiert, wenn eine Gruppe wohlhabender, stilsicherer, ehrgeiziger Frauen, die ihr bestes Leben führen, im goldenen Südafrika zusammenkommen? Bestes Unterhaltungsprogramm mit viel Glamour! Die neue Staffel wird die glamourösen Ladies aus Durban dabei begleiten, wie sie mit persönlichen Beziehungen, elterlichen Herausforderungen und ihren eigenen Geschäftsimperien jonglieren und dabei jede Menge Dramen anrichten. Die atemberaubende Küste Südafrikas verzaubert und lässt in das Leben der sieben Luxus-Damen eintauchen.Feel-Good Reality-TV wann und wo man willDeutsche Reality-Fans können Hayu ab sofort für EUR 4,99 pro Monat abonnieren und 7 Tage lang kostenlos testen. Sendungen und Episoden können heruntergeladen und unterwegs angesehen werden. Das Reality-TV-Programm inkludiert alle bisher erhältlichen sowie die neuesten Folgen von Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives oder Below Deck. Das Beste: Hayu veröffentlicht die meisten Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA - Spoiler gehören somit der Vergangenheit an.Details zu den einzelnen Serien sowie weiteres Bildmaterial finden Sie hier zum Download:http://ots.de/SZSTv5Weitere Informationen finden Sie unter www.hayu.com. | Instagram: https://www.instagram.com/hayusocial/ | Facebook: https://www.facebook.com/hayu | Twitter: https://twitter.com/hayu | TikTok: https://www.tiktok.com/@hayusocial