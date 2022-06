Boston (www.anleihencheck.de) - Die EZB tagt diese Woche in Portugal und die Marktteilnehmer sind gespannt auf die Fortschritte beim Fragmentierungsinstrument, so Agnès Belaisch, Chief European Strategist bei Barings Investment Institute.Die EZB brauche dieses neue Instrument, um sicherzustellen, dass sie die Leitzinsen anheben und die Inflation bekämpfen könne, während sie gleichzeitig die Ausweitung der Zinsunterschiede im Euroraum eindämme. Es gebe Zeiten, in denen die Unsicherheit so groß sei, dass die Marktstimmung die Fundamentaldaten vollständig dominiere. Die Stimmung beruhe auf Intuition, die oft kurzfristig sei und sehr oft das große Ganze außer Acht lasse. Wie die Ausweitung der italienischen und griechischen Renditenaufschläge in den letzten Wochen zeige, stelle der Anleihemarkt die Schuldentragfähigkeit der Peripherieländer in Frage und ignoriere dabei, dass sich das Schuldenprofil dieser Länder seit der europäischen Schuldenkrise verbessert habe. Doch die Stimmung auf dem Anleihemarkt sei entscheidend und die EZB könne nicht das Risiko eingehen, diesen Markt zu destabilisieren, indem sie sich auf den einzigen und entmutigendsten Kampf vor ihr konzentriere: die Kontrolle der Inflation. ...

