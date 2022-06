Die Wall Street war skeptisch an den Bericht von Nike herangegangen. Sportartikel haben in Zeiten von hoher Inflation und Lockdowns in wichtigen Absatzmärkten keine Hochkonjunktur.Das 4. Fiskalquartal war eine weitere schwierige Periode für Nike (US6541061031). Man kämpfte gegen den Abschwung auf der Umsatzseite an, was zum einen aus den harten Covid-19 Lockdowns in China resultierte, aber auch aus der Zurückhaltung der Kunden in Nordamerika und Europa. Die hohe Inflation wird spürbar durch Kaufzurückhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...