Rezession hin, Inflation her: "Renoviert und saniert wird immer" sagt unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Deshalb stellt er heute die Aktie des Baumaterialien-Herstellers Ferguson vor. Ein Wert der in den vergangenen Monaten zwar Federn gelassen hat, jetzt aber auch Dank eines Aktienrückkaufprogramm "kurz vor dem Durchbruch" steht. Wie Anleger hier mit einem schnellen Deal zweistellige Renditen einfahren können, sehen Sie im Video. Übrigens: In dieser Woche stellt wallstreet:online jeden Tag eine neue Kurzfrist-Chance vor, mit der Anleger trotz Bärenmarkt bis zu 20 Prozent Rendite machen können. Kapitel: 0:00 Einleitung 0:53 Was macht Ferguson plc - 2:03 Vorstellung Ferguson-Chart 4:30 Kursziel im Blick behalten 5:42 Fazit