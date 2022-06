Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3082, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Gläubiger des zb S Immo Bonds "1,25 Green 22/27" können wegen Change of Control zu 100 kündigenS Immo ( Akt. Indikation: 22,70 /22,75, 0,11%) - CPI ist nicht gleich CPI: Während die tschechische CPI Property mal den Immofinanz-Aktionären, die das Angebot angenommen hatten, das Geld überwiesen hat, ist die österreichische CPI Beteiligungen GmbH mit verbundenen Unternehmen in einen recht grossen Konkurs gerutscht. Früher waren sogar CPI-Papiere an der Börse, jetzt nicht mehr. Die tschechische und die österreichische CPI haben nichts miteinander zu tun. - Ärger über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...