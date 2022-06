Wien (ots) -INTERSPILL 2022 AmsterdamWeltneuheit auf dem Gebiet der Ölunfallsanierung sowie zur Beseitigung von Ölschlieren an Wasseroberflächen.Der OCEAN GUARD für große Häfen und Meer und der kleinere FLOATY für Bootstankstellen in Marinas sowie der MOBILE ÖLABSCHEIDER für Häfen wurden vorgestellt.Alle 3 Innovationen stammen aus der Feder des Wiener TraditionsbetriebsFREYLIT Umwelttechnik GmbH/ Austria (gegründet 1983).WELTWEIT sind an Land mehr als 20.000 Freylit-Restölabscheider mit der bewährten FREYLIT Wellplatten-Technologie, welche das Öl vom Wasser trennt, in Betrieb.Mit jener bewährten und patentierten Wellplattentechnologie, die nun ebenfalls in den schwimmenden Ölabscheidern eingebaut ist, soll nun auch in der maritimen Welt, auf Seen oder Flusssystemen das Ausbreiten jeglicher Art von Öl unterbunden werden.Das Öl wird von der Wasseroberfläche mittels einer ausgetüftelten Skimmer-Technologie direkt in den OCEAN GUARD oder FLOATY gesaugt und die Separierung des Öls erfolgt direkt vor Ort mittels der Wellplatten-Technologie und spart somit Zeit und Kosten, da der aufwändige Entsorgungstransport entfällt.Der Umwelt kommt das saubere Wasser unmittelbar zugute, lediglich das separierte und konzentrierte Öl wird in den Anlagen gesammelt und entsprechend verwertet. Das saubere Wasser wird mit einem Restölgehalt von weniger als 5ppm zurück ins Meer oder Gewässer geführt.MOBILER ÖLABSCHEIDER ist nicht schwimmend und wird auf einem Boot, Anhänger oder LKW installiert.Einsatzgebiete und größter Vorteil:OCEAN GUARD: Ölunfallsanierung in Häfen und auf dem MeerDer Transport zum Unfallort kann mittels Schnellboot oder Hubschrauber erfolgen, dadurch kannmit der Sanierung sofort begonnen werden. Durch den schnellen Einsatz am Unfallort wird dieAusbreitung des Öles enorm verringert und enorme Kosten eingespart.FLOATY: ermöglicht die unkomplizierte Entfernung von Kraftstoff- , Öl-Resten von der Wasseroberfläche an Bootstankstellen oder in Marinas. Rückstände, die zum Beispiel bei der Bootsbetankung immer wieder das Gewässer verschmutzen, werden so kostengünstig und zeitnah beseitigt.MOBILER ÖLABSCHEIDER: Ölunfallsanierung in Häfen, Absaugung und Separierung des Öles von Wasseroberflächen welches bei der Reinigung von Uferbefestigungen und Felsen nach einem Ölunfall anfällt.Zurzeit wird an einem Vertriebsnetz gearbeitet, für passende lokale Partnerschaften in den Märkten ist man in Wien offen.Pressekontakt:Ing. Markus Meinecke, markus.meinecke@freylit.comwww.freylit.comOriginal-Content von: FREYLIT Umwelttechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164043/5260849