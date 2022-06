Zwischen 5 und 15 Kilowatt erzeugen die Mikroreaktoren von Avanlanche. Das US-Militär investiert nun in die Fusionskraftwerke im Mini-Format, um orbitale Prototypen herzustellen. Unter dem Claim "Fusion Power, die Du in Deinen Händen halten kannst" wirbt das Unternehmen Avalanche für das eigene Kleinst-Kraftwerk "Orbitron". Der Fusionsreaktor hat die Größe eines Eimers und kann entweder Energie oder Wärme erzeugen. Ein Forschungsprogramm des US-Verteidigungsministeriums will ihn nutzen, um "

Den vollständigen Artikel lesen ...