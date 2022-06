Die Energy Watch Group wirft der Bundesregierung vor, die "Abschaffung heimischer erneuerbarer Energien in substanziellen Teilbereichen" zu planen. Gemeint sind Bioenergie und Kleinwasserkraft, die laut Energy Watch Group essentiell für die Unabhängigkeit von Russland sind. In einer aktuellen Kurzstudie kommt die Energy Watch Group zu dem Schluss, dass diese Ressourcen gemeinsam gut 230 TWh zur Energieerzeugung in Deutschland beitragen. Darin enthalten sind seitens der Bioenergie-Träger: Biogene ...

