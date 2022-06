Großbritannien ist bereit, die Gaslieferungen an das europäische Festland zu unterbrechen, falls das Königreich im Rahmen eines Notfallplans von schweren Engpässen betroffen sein sollte, berichtete die Financial Times (FT) am Dienstag. Wichtige Zitate Großbritannien würde die Verbindungsleitungen nach Belgien und in die Niederlande im Falle einer ernsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...