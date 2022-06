München (ots) -eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die Kunden einen neuen Lebensstil ermöglicht. eneloop-Batterien werden mit Hilfe von Solarenergie vorgeladen und können bis zu 2.100 Mal wieder aufgeladen werden(1) - dabei behalten sie 70 % ihrer Ladung bis zu 10 Jahre(2). Bei der Entwicklung von eneloop standen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Vordergrund. eneloop verkörpert die Prinzipien des Aufladens und der Wiederverwendung, um eine Gesellschaft mit sauberer Energie zu schaffen. eneloop nutzt Sonnenenergie und strebt einen nachhaltigen Lebensstil mit sauberer Energie an, indem die wiederholte Nutzung gefördert wird.Neue Verbesserungen in Richtung Null Emission, mehr Leistung und mehr Sicherheit"Eine emissionsfreie Batterie ist das, was wir letztendlich anstreben", sagt Silvia Scheers, Brand Manager eneloop bei Advanced Power Solutions. "Unser nächster Schritt ist ein umweltfreundlicheres Verpackungssortiment für alle Batterien und Ladegeräte von eneloop. Die Industrie muss damit aufhören, Hartplastik zu verwenden. Gleichzeitig wollen wir uns in Sachen Qualität und Leistung weiter verbessern. Dieses Ziel treibt uns weiter voran und hat uns zu diesen Verbesserungen inspiriert."1. Die erste Verbesserung ist eine neue, vollständig aus Karton gefertigte und zu 100 % plastikfreie Verpackung, die auch als Träger für das FSC-Mix-Label und Botschaften zum "nachhaltigen Lebensstil" dient. Auch die Ladegeräte werden jetzt in einer komplett plastikfreien Verpackung präsentiert(3).2. Die zweite Verbesserung ist eine weitere Steigerung der Leistung. Die Mindestkapazität(4) der eneloop AA-Akkus wurde von 1.900 Milliamperestunden (mAh) auf 2.000 mAh und die der AAA-Akkus von 750 mAh auf 800 mAh erhöht. Für den Laien bedeutet das eine um 5 bis 7 % längere Batterielebensdauer für beide Batterietypen, oder besser gesagt: zwischen 600 und 1000 Stunden mehr Gaming-Zeit oder mehr Radiohören(5).3. Hinzu kommen eine Reihe von Verbesserungen in der Kommunikation mit Verbraucher/innen. eneloop setzt sich dafür ein, dass die Verbraucher/innen die Vorteile und Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten und Varianten klar verstehen und vergleichen können. Deshalb wurde die Verpackung der Ladegeräte auf zwei Ebenen verbessert: erstens durch transparente Kommunikation aller eingebauten Sicherheitsfunktionen (wie Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, ...) und zweitens durch eine klare Namens- und Farbkodierung, die dem Käufer hilft, zwischen den verschiedenen technischen Funktionen der Ladegeräte zu unterscheiden.Silvia Scheers: "Wir bei eneloop sind der Meinung, dass die beste - und wahrscheinlich einzige - Möglichkeit, eine gesündere, bessere und nachhaltigere Welt zu schaffen, darin besteht, dass die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, Leistung und Bequemlichkeit Hand in Hand gehen. Und genau das setzen wir mit unserer neuen Produktlinie und Verpackung in die Praxis um."Wie hat eneloop seine Mission begonnen? Eine kleine UnternehmensgeschichteDer Anfang: ein herzliches WillkommenDie allererste Version von eneloop erblickte 2005 das Licht der Welt und wurde von umweltbewussten Batterienutzer/innen mit aktivem Lebensstil weltweit begeistert aufgenommen.Im Jahr 2013 wurde eneloop offiziell eine Marke von Panasonic.Bis 2021 wurden weltweit über 550 Millionen umweltfreundliche eneloop-Batterien ausgeliefert.Heute: eine große und ständig wachsende GemeinschaftHeute sehen Fotografen, Kreative, Videofilmer, Gamer und Technikliebhaber auf der ganzen Welt eneloop als das nachhaltige Hochleistungsprodukt an, auf das sie sich bei ihrer Arbeit und ihrer Leidenschaft voll und ganz verlassen können.Die Zukunft: komfortabler, leistungsfähiger, aber vor allem noch nachhaltigereneloop hat die ganze Zeit über den Komfort und die Leistung weiter verbessert.Heute werden eneloop-Batterien mit Solarladung verkauft und haben eine lange Speicherkapazität und Lagerfähigkeit. eneloop ist davon überzeugt, dass eine kontinuierliche Verbesserung der Produkte, des Komforts und der Leistung in Kombination mit einer immer geringeren CO2-Bilanz der beste Weg ist, um die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen.Weitere InformationenUm mehr über die verbesserte Produktlinie zu erfahren, besuchen Sie www.panasonic-eneloop.eu___________________1 Basierend auf IEC61951-2 2011(7.5.13). 600 Mal basierend auf IEC61951-2 2017(7.5.1.4).2 Interne Schätzung auf der Grundlage von IEC61951-2 2017(7.3.2).3 Das Datum der Markteinführung der plastikfreien Ladegeräte hängt von der rechtzeitigen Verfügbarkeit der Materialien in der globalen Lieferkette ab.4 Basierend auf IEC61951-2 2017(7.3.2)5 Interne Tests.Über APS NVAdvanced Power Solutions (ehemals Panasonic Energy Europe) gehört zu den führenden Lieferanten von Primärbatterien auf dem europäischen Markt und hatte 2020 einen Umsatz von 213 Millionen Euro. Unsere Schlüsselprodukte umfassen Alkaline-, Zink-Kohle-Batterien sowie NiMH-Batterien und Spezialbatterien. Wir haben zwei Produktionsanlagen, eine in Belgien (Tessenderlo) und die andere in Polen (Gniezno) mit einem Gesamtproduktionsvolumen von mehr als 1.800 Millionen Einheiten im Jahr 2021. Über unser gesamteuropäisches Netzwerk verkaufen wir unsere Produkte in über 50 europäische Länder. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website: www.panasonicbatteries.com.