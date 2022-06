Wien (www.fondscheck.de) - Der Vorstandschef von Jupiter Fund Management, Andrew Formica, wird im Oktober von seiner Funktion als Chief Executive Officer (CEO) zurücktreten, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde mit seiner Familie zurück in seine Heimat Australien gehen, würden die Briten in einer Pressemitteilung erklären. Nach seinem Umzug werde Formica Jupiter bis Mitte 2023 weiter zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...