Beim sozialen Netzwerk Snapchat können die User für 3,99 $ eine Premiumversion buchen. Der neue Dienst wird zunächst in den Hauptmärkten verfügbar sein, neben Nordamerika sind dies z. B. Deutschland und Saudi-Arabien. SNAP betont, das Angebot richte sich an die besonders intensiven Nutzer. Sie können u. a. kennzeichnen, wer von ihren Snapchat-Bekannten "Beste(r) Freund(in)" ist. Um keine falschen Vorstellungen zu erzeugen, prognostiziert auch das Management, man erwarte von der Neuerung keine nennenswerten Umsätze. Diese werden weiterhin vor allem mit geschalteter Werbung erzielt. Vermutlicher Hauptzweck: Man gewinnt Erfahrungen für spätere Premium-Versionen, die sich an die große Masse der User richten werden.



Eine größere Sorge aller sozialen Netzwerke und ähnlicher Dienste richtet sich in diesen Tagen auf Kalifornien. Dort wird eine Gesetzesinitiative eingebracht, die bestimmten Staatsanwaltschaften ein Klagerecht zubilligt, wenn Verdachtsmomente im Hinblick auf eine Abhängigkeit Heranwachsender entstanden sind. Das Vorhaben der Legislative war zuvor schon in Kalifornien öffentlich diskutiert und daraufhin abgewandelt worden. Für SNAP ist die Entwicklung besonders relevant, da der Dienst Snapchat gerade beim jüngeren Publikum gut ankommt.



Die SNAP-Aktie hatte gestern unter dem Eindruck der Gesetztesinitiative mehr als 5 % nachgegeben. Heute steht sie im frühen US-Handel bei + 1,0 % bzw. 13,85 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



