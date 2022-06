Berlin (ots) -Personal-Chaos an den Flughäfen, weiterhin explodierende Energiekosten - und Bürger wie Wirtschaft fragen sich besorgt: Droht schon im Herbst ein Blackout? Geht es doch nicht ohne das Russen-Gas, wie sinnvoll ist die von der Regierung geplante Einmalzahlung zur Entlastung der Bürger - und wie gut steuert uns generell die Ampel-Koalition durch die Krise?VIERTEL NACH ACHT am Donnerstag, 30. Juni 2022 um 23:15 Uhr bei BILD TVZu Gast bei Moderatorin Nena Schink- Jens Spahn, CDU- Christoph Meyer, stellv. Fraktionsvorsitzender FDP- Harald Martenstein, Publizist- Jazzy Gabert, WrestlerinVIERTEL NACH ACHT ist der Talk, der Schlagzeilen macht. Fünf Teilnehmer, fünf aktuelle Themen - und mindestens genauso viele Meinungen, über die in offener Runde diskutiert wird. In VIERTEL NACH ACHT bei BILD TV kommen meinungsstarke Gäste aus Politik, Medien sowie Promis zu Wort.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5261017