Der schon recht stabil gestartete Leitindex Dow Jones Industrial legte nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde 0,49 Prozent auf 31 097,69 Punkte zu.New York - Auf die wieder aufgeflammten Rezessionsängste der Anleger ist am Mittwoch an den US-Börsen ein wechselhafter Auftakt gefolgt. Nachdem es am Vortag einen kräftigen Rücksetzer vor allem im Technologiesektor gegeben hatte, blieben die Anleger nervös. Nach einem durchwachsenen Auftakt zogen die Kurse noch im frühen Handel wieder etwas an. Der schon recht stabil gestartete Leitindex Dow...

