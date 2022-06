Die stärker als erwartet ausgefallene gestrige Zinserhöhung der ungarischen Notenbank hat den Außenwert des ungarischen Forint nur wenig gestützt. Die Zentralbank läuft in den Augen offensichtlich in den Augen einiger Investoren der realen Inflationsentwicklung hinterher. Die anhaltend hohe Inflation und ein geringeres erwartetes Wachstum dürften auch in den kommenden Monaten den Handlungsdruck auf die Notenbank hochhalten. Investoren sollten auch nach der deutlichen Abwertung des Forint gegen den US-Dollar und den Euro eine Währungsabsicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...