Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juni überraschend auf 7,6 Prozent gesunken. Im Mai lag diese noch bei 7,9 Prozent. Am stärksten trieben die Energiekosten die Teuerungsrate an. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte im Kampf gegen ...