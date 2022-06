MADRID (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Rande des Nato-Gipfels in Madrid mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zusammengekommen. Dabei sei es am Mittwoch auch um die wachsende Bedrohung durch die "illegalen Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme" Nordkoreas gegangen, teilte das Weiße Haus mit. "Präsident Biden betonte das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten für die Verteidigung Japans und der Republik Korea." Biden hatte die beiden asiatischen Verbündeten der USA im vergangenen Monat besucht.

Kishida und Yoon nehmen wie mehrere andere Staats- und Regierungschefs von Ländern, die nicht zur Nato gehören, als Gäste an dem Gipfel in Madrid teil. Es war das erste derartige Dreier-Treffen der USA mit ihren beiden wichtigen asiatischen Bündnispartnern seit September 2017. In der Mitteilung des Weißen Haus war von einem "historischen trilateralen Treffen" die Rede./cy/DP/men