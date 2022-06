Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Gegenüber dem Franken ist der Euro am Nachmittag erstmals seit März wieder unter die Paritätsmarke gefallen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Gegenüber dem Franken ist der Euro am Nachmittag erstmals seit März wieder unter die Paritätsmarke gefallen. Danach hat er sich zwar wieder leicht aufgerappelt, bleibt nun aber aktuell mit 0,9986 Franken deutlich unter 1,00 zurück. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0480 US-Dollar gehandelt. Am Mittag hatte sie noch über 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...