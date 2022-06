DJ Unilever verkauft Ben & Jerry's-Geschäft in Israel

Von Saabira Chaudhuri

LONDON (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Unilever trennt sich nach einer seit dem vergangenen Jahr laufenden Kontroverse von seinem Geschäft mit Eis der Marke Ben & Jerry's in Israel. Wie Unilever mitteilte, übernimmt der aktuelle Lizenznehmer in Israel das Geschäft. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Die Unilever-Marke hatte im vergangenen Jahr angekündigt, den Verkauf ihrer Produkte in den jüdischen Siedlungen im israelisch besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem einzustellen. Ben & Jerry's teilte damals mit, seine Vereinbarung mit dem Lizenznehmer nicht zu erneuern und ein anderes Arrangement zu treffen, um in Israel zu bleiben. Das löste massive Kritik aus, unter anderem vom israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, der Unilever-CEO Alan Jope vor "erheblichen Konsequenzen" warnte.

Unliver hat Ben & Jerry's im Jahr 2000 nach einem scharfen Bieterwettbewerb übernommen. Teil des Deals war es, dass der Konzern dem unabhängigen Board des Speiseeisherstellers die Freiheit garantiert, bei seiner sozialen Mission seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

June 29, 2022 11:26 ET (15:26 GMT)

