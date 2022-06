Der Leitindex gewinnt 0,02 Prozent auf 10'811,75 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Nach einem klar negativen Vormittagshandel konnte der SMI die Verluste am Nachmittag eingrenzen und die Marke von 10'800 Punkten zurückerobern. Geprägt wurde die Stimmung an den Märkten von den Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum. Befeuert wurden die Konjunkturängste von der unerwartet schwachen...

Den vollständigen Artikel lesen ...