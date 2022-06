Der EuroStoxx50 sinkt nach zuletzt drei freundlichen Tagen um 0,99 Prozent auf 3514,32 Punkte.Paris/London - Die jüngste Erholung an Europas Börsen hat am Mittwoch wieder einen Dämpfer erlitten. Trotz einer leicht abgeschwächten Teuerung in Deutschland rückten Rezessionsängste bei den Anlegern wieder stärker in den Vordergrund: Der EuroStoxx50 sank nach zuletzt drei freundlichen Tagen um 0,99 Prozent auf 3514,32 Punkte. Während der französische Cac 40 auch deutlich um 0,9 Prozent auf 6031...

