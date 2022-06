Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SmallRig freut sich, das neueste und fortschrittlichste Matte Box System ankündigen zu können. Die neuen Matte Boxen sind in den Größen 95 mm und 114 mm erhältlich und bieten eine schnelle Handhabung, Flexibilität und Erweiterbarkeit, die andere Systeme nicht bieten.Modulares Design ermöglicht dem Benutzer die Kontrolle über die SituationAusgehend von der grundlegenden Schattierungshaube können die Benutzer obere und seitliche Fahnen hinzufügen, um Reflexionen, Streulicht oder unerwünschtes Licht zu kontrollieren. Möchten Sie die Helligkeit steuern? Fügen Sie einen quadratischen/rechteckigen ND-Filter mit den 4x4"/4x5,65"-Filterrahmen, einen runden Filter mit dem Clamp-on Back oder einen variablen ND-Filter mit dem VND-Filterrahmen hinzu. Möchten Sie Spiegelungen kontrollieren oder den blauen Himmel verstärken? Setzen Sie die magnetische CPL ein, und schon ist sie einsatzbereit.Anbringen in SekundenschnelleDas evolutionäre Design macht den Auf- und Abbau schnell, einfach und sicher. Der U-förmige Filterrahmen und die Abdeckhaube bieten eine magnetische Ausrichtungshilfe, um die verschiedenen Komponenten schnell miteinander zu verbinden und ein vollwertiges Matte-Box-System aufzubauen! Das Verschlusssystem ist so einfach wie ein Druck zum Verschließen oder ein Zug zum Öffnen.Quick Release Filter Frame SystemDas patentierte Quick-Release-Verschlusssystem von SmallRig gewährleistet ein schnelles Anbringen und Entfernen der Filter. Das VND-Filter-Kit verfügt über ein magnetisches CPL, und der Rahmen ist mit einem Standard-M0,8-Getriebemodul ausgestattet, das den Filter leichtgängig dreht. Das VND Filter Kit ist mit dem 95mm VND Filter System kompatibel.Die Professional HD-Filter von SmallRig verwenden deutsches optisches Schott-Glas (B270) mit 18 Beschichtungen auf jeder Seite für maximale Lichtdurchlässigkeit und präzise Farbwiedergabe bei gleichzeitiger Reduzierung von Streulicht und Reflexionen.Keine Vignettierung bei UltraweitwinkelobjektivenDer SmallRig 4x5,65"-Filterrahmen ist mit den meisten Objektiven mit einem Durchmesser von >=14 mm kompatibel, und das SmallRig VND Filter Kit kann mit den meisten Objektiven mit einem Durchmesser von >=16 mm verwendet werden.SmallRig Star-Trail ø95mm Matte Box Basic Kit (RRP: $159)https://bit.ly/95MMMatteBoxBasicKitSmallRig Star-Trail ø95mm Matte Box VND Kit (RRP: $349)https://bit.ly/95MMMatteBoxVNDKitSmallRig Revo-Arcane ø114mm Matte Box Basic Kit (RRP: $239.9)https://bit.ly/114MMMatteBoxBasicKitInformationen zu SmallRigDas 2013 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehör-Lösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör ist weit verbreitet in den Bereichen Live-Übertragung, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt werden. SmallRig führte als erster in der Branche das User Co-Design (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849230/SmallRig_Multifunctional_Modular_Matte_Box_Systems_Help_You_Boost_Productivity.jpgPressekontakt:Fanxing Zeng,+86-18846083994,zengfanxing@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5261098