In der zurückliegenden Börsenwoche vom 20. - 24.06. konnte sich das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV auf Währungsbasis Euro gegenüber der Vorwoche moderat um + 0,2 % befestigen. Dagegen verzeichnete der Benchmark-Index MSCI WORLD (Euro) einen erheblich stärkeren Sprung um + 4,5 %.Seit seiner Initiierung am 26.02.2019 stellte sich im Strategiedepot Aktien Konservativ auf Währungsbasis Euro damit eine Performance von + 29,4 % ein, das am 03.02.2022 aufgelegte Wikifolio NTG24 AKTIEN KONSERVATIV wies seither eine ...

