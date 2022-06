Antipiraterie- und erweiterte Bedrohungsabwehrtechnologien zur Überwachung von Millionen von nicht verwalteten Geräten für izzi tv und izzi go

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass izzi ein mexikanisches Telekommunikationsunternehmen und Anbieter der beliebten Dienste izzi tv und izzi go, seine bestehenden Lösungen zum Schutz von Inhalten und zur Bekämpfung von Piraterie um Streamkeeper und Extended Threat Defense (XTD) erweitern wird, um viele seiner rasant wachsenden iOS-, Android- und Web-Streaming-Dienste sowie seine Android-Set-Top-Box-Dienste zu schützen.

Mit einem stetig wachsenden Kundenstamm von Millionen von Nutzern in ganz Mexiko und einer breiten Palette von Premium-Unterhaltungsplattformen traf izzi nach dem Erfolg seiner aktuellen VCAS- und Multi-DRM-Bereitstellungen die Entscheidung, die Nutzung von Verimatrix auszuweiten. Verimatrix XTD wird demnächst in allen PayTV-Apps des Unternehmens für alle izzi-Plattformen zum Schutz des Codes eingesetzt. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von detaillierten Analysen und den neuesten Schutzmaßnahmen von Streamkeeper der ersten einsatztauglichen Cybersecurity-Lösung der Branche, die OTT-Piraten, die wertvolle Sport-, Hollywood- und andere Inhalte stehlen, auf dem Weg von der Quelle zum Abonnenten aufzuspüren und auszuschalten.

"Verimatrix freut sich, izzi als neuen Kunden willkommen heißen zu können, der sich für unsere Streamkeeper- und XTD-Lösungen entschieden hat. Dies bestätigt unsere kontinuierlichen Anstrengungen für Innovation und Kundenservice", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Das umfassende Sicherheitspaket von Verimatrix bietet izzi eine kontinuierliche Endpunkt-Transparenz, die das Erkennen von Angriffsmustern, Vorhersagen und Reaktion umfasst."

"Jedes Unternehmen hat tote Winkel bei der Sicherheit, und für ein großes Unternehmen wie izzi könnte selbst eine begrenzte Sicherheitsverletzung negative Auswirkungen auf unser Endergebnis und unsere Marke haben", so Carlos Eduardo Romero, Video and Hubs Director bei izzi. "Da wir eine Vielzahl an Medien-Apps unterstützen müssen, die auf Millionen von Geräten eingesetzt werden, freuen wir uns auf die Vorteile der verbesserten Sicherheitslösungen von Verimatrix für unser Geschäft, die es uns ermöglichen, uns ganz auf die Betreuung unserer Kunden zu konzentrieren."

Über izzi telecom

?izzi bietet ?T?elefonie, ?Internet und ?Kabelfernsehdienste für Privatpersonen und Unternehmen und deckt Mexiko-Stadt, den Großraum sowie mehr als 60 Städte in Mexiko ab, einschließlich der größten Metropolen. Weitere Informationen unter www.izzi.mx?.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

