SUHL (dpa-AFX) - 'Freies Wort' zum Wirtschaftskrieg Russlands

Frisch raffiniertes russisches Öl macht sich derzeit, transportiert von griechischen Tankern, aus Indien auf den Weg in Richtung Europa, wo die Verbraucher bei Nebenkostenzahlung oder an der Zapfsäule verwundert ihre Augen reiben. Die Sanktionen werden so absurderweise zum Bumerang. Das war nicht das Kalkül der westlichen Staatenlenker. Den Wirtschaftskrieg mag man mit diesem ersten Schachzug zwar (noch) nicht verloren haben, gewonnen ist er so keinesfalls. Da wird man nochmals nachdenken, nachlegen müssen./ra/DP/zb