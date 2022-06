DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Juni

=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+31,5% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+31,7% gg Vj *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+8,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,8% gg Vq/+8,7% gg Vj 4. Quartal: +1,3% gg Vq/+6,6% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+5,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+5,8% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/k.A. zuvor: -0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem SZ-Nachhaltigkeitsgipfel, München *** 09:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.000 gg Vm zuvor: -4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 10:00 DE/MBB SE, Online-HV 10:00 DE/Scout24 SE, Online-HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8% zuvor: 6,8% 11:00 DE/Zeal Network SE, Online-HV 12:45 ESP/Bundeskanzler Scholz, Pk am Rande des Nato-Gipfels, Madrid *** 13:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg, PK zu Tarifforderung für die Metall- und Elektroindustrie in diesem Bezirk, Sindelfingen *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 58,0 zuvor: 60,3 *** - ES/Nato, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 29.6.), Madrid - DE/Verdi, Deutsche Lufthansa, 1. Tarifrunde für die rund 20.000 Beschäftigten bei Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Dienstleistungen (LTLS), Lufthansa Cargo, Lufthansa Service Gesellschaft (LSG). ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

