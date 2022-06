Der Erdbeeranbau spielt mittlerweile auch in Südtirol eine wesentliche Rolle. Aktuelle Versuche werden am 08.07.2022 von 8:30 - 11:00 Uhr bei einer Flurbegehung, organisiert vom Versuchszentrum Laimburg, in Gand im Martelltal gezeigt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Bildquelle: Shutterstock.com Rund 90 Hektar umfasst der...

