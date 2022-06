Der kanadische Medienkonzern Corus Entertainment Inc. (ISIN: CA2208741017, TSE: CJR.B) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,06 kanadischen Dollar (CAD) an seine Anteilsinhaber aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 29. September 2022 (Record date: 15. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,24 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 3,67 CAD (Stand: ...

