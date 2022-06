LÜBECK (dpa-AFX) - In Zeiten übermäßiger Handy-Nutzung rät der Internetsuchtforscher Hans-Jürgen Rumpf zu einem bewussten Umgang mit dem Smartphone. Eine Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN ergab kürzlich, dass 55 Prozent der Erwachsenen in Deutschland ihr Handy sogar mit auf die Toilette nehmen. Rumpf von der Uni Lübeck sagt dazu, dass das kein schädliches Verhalten sein müsse. Jedoch dürfte die Rate der Internetsucht-Gefährdeten bei den Klo-Scrollern höher sein als bei denjenigen, die ohne Mobiltelefon auf Toilette gehen. Alles in allem rät Rumpf, das Handy öfter wegzulegen, etwa beim Essen, in der Zeit vorm Schlafengehen oder beim Toilettengang. Wer testen möchte, ob er oder sie zu viel online ist, kann das in der von Professor Rumpf mitentwickelten "smart@net"-App tun (scavis.net/smartnet-app). "Hier gibt es auch Tipps, wie man seine Onlinezeit wirksam reduzieren kann", sagt der Internetsuchtforscher./gth/DP/zb