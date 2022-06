Der chinesische Software- und Entwicklungsdienstleister war zuletzt 2016 profitabel und schreibt seitdem tiefrote Zahlen. Entsprechend schlecht hat sich der Aktienkurs in den letzten Jahren entwickelt. Am Montag gab es aber vorübergehend Verwirrung, weil es so schien, als hätte die Aktie einen Kursgewinn von mehr als 1.000 % hingelegt. Dabei hatte es sich lediglich um einen "Reverse Split" gehandelt, infolgedessen 16 Aktien zu einer zusammengefasst wurden. Was nach einer Kursexplosion aussah, war bei splitbereinigter Betrachtung aber sogar ein Kursrückgang von rund 20 %. Letztlich war der Reverse-Split nur eine kosmetische Operation, um die Aktie werthaltiger erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Denn Pennystocks haben an der Börse keinen guten Ruf - und das zu Recht!



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





BORQS TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de