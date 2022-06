Der Dax konnte sich auch am gestrigen Mittwoch (29.06.) nicht freischwimmen. Akzente auf der Oberseite waren Fehlanzeige. Stattdessen hatte der Index auf der Unterseite zu rudern. Hier steht die psychologisch wichtige Zone um 13.000 Punkten im Fokus des Handelsgeschehens. Wir hatten in zurückliegenden Kommentaren immer wieder die 13.000er Marke thematisiert, die den Weg in Richtung März-Tief (12.400+ Punkte) verstellt. Sollte diese Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...