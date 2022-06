Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Nach schwachem Start rutschte er immer weiter ab. Zeitweise lag der DAX sogar unter der Marke von 13.000 Punkten. Am Ende ging er 1,7 Prozent tiefer bei 13.003 Zählern aus dem Handel. Marktidee: K+S Die Aktie von K+S hat seit dem Dekadentief vom März 2020 eine imposante Rallye hingelegt. Am 19. April markierte der Kurs ein Sieben-Jahres-Hoch. Dort setzte dann eine Abwärtskorrektur ein. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Schafft es der Kurs darüber zu schließen, wäre der Weg zu zwei neuen Zielzonen frei. Darüber würde sich das Chartbild dann deutlicher aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf