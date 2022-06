DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen.

In den USA findet ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Anleihenhandel im Vorgriff auf den Feiertag am Montag statt. Der Aktienmarkt handelt zu den üblichen Zeiten.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juni nach offiziellen Angaben aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,2 (Mai: 49,6), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 52,8 (Vormonat: 49,7), jener für den Auftragseingang legte zu auf 50,4 (48,2). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg auf 49,5 (46,2). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 54,7 (Vormonat: 47,8) Punkte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 58,0 zuvor: 60,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.792,25 -0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.588,00 -0,9% Nikkei-225 26.378,49 -1,6% Hang-Seng-Index 21.912,35 -0,4% Kospi 2.340,21 -1,6% Schanghai-Composite 3.406,77 +1,3% S&P/ASX 200 6.617,30 -1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

In einem eher negativen Börsenumfeld kommt es in Japan, Australien und Südkorea zu deutlicheren Abgaben bei Aktien. In Festlandchina geht es dagegen nach oben - gestützt von günstig ausgefallenen Konjunkturdaten. Besonders schwache Daten in Japan werden als Beleg gewertet, dass die Zentralbanken mit ihren geldpolitischen Straffungen im Kampf gegen die Inflation die Konjunktur abwürgen könnten. In Japan ist die Industrieproduktion im Mai auf Monatssicht eingebrochen. Zwar zählt gerade die japanische Notenbank nicht zu den Falken, doch werden die Daten als Zeichen einer schwächelnden Weltkonjunktur gesehen. Genährt werden die Rezessionssorgen auch von schwächeren Wachstumsdaten in den USA. Dies gilt umso mehr, weil Fed-Gouverneur Jerome Powell noch einmal betonte, die Fed werde an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten. Sanrio steigen um 12 Prozent - der Eigner der Marke "Hello Kitty" plant eine Lizenzvereinbarung in China mit Alibaba Pictures. In Schanghai steigen die Kurse kräftig. Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juni aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor stieg wieder in den Expansion anzeigenden Bereich. Gleiches gilt auch für die Dienstleistungsbranche. Der Erholung stützt Aktien und Renminbi. Automobilaktien präsentieren sich dagegen weiter schwach. Chongqing Changan Automobile sinken um 5,2 und Guangzhou Automobile um 2,9 Prozent. In Südkorea schauten Anleger mehr auf die Powell-Aussagen, weniger auf die China-Daten, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Exxon Mobil verkauft sein kanadisches Schiefergasgeschäft für rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Whitecap Resources. Der Kurs gab um 0,5 Prozent nach, was Händler aber auch mit gesunkenen Erdölpreisen erklärten. Pfizer und Biontech haben mit der US-Regierung eine neue Abmachung zur Lieferung von 105 Millionen Impfdosen getroffen. Zudem erhält die Regierung die Option zur Lieferung weiterer Dosen in der Größenordnung von 195 Millionen Einheiten. Pfizer stiegen um 0,4 Prozent, Biontech um 1,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.029,31 +0,3% 82,32 -14,6% S&P-500 3.818,83 -0,1% -2,72 -19,9% Nasdaq-Comp. 11.177,89 -0,0% -3,65 -28,6% Nasdaq-100 11.658,26 +0,2% 20,49 -28,6% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,91 Mrd 0,92 Mrd Gewinner 1.144 1.020 Verlierer 2.059 2.240 Unverändert 146 149

Uneinheitlich - Der Markt wurde weiterhin von der Frage dominiert, in welchem Umfang die US-Notenbank die Zinsen anheben wird, um die hohe Inflation zu bekämpfen und wie es um die damit einhergehenden Rezessionsrisiken bestellt ist. Die Blicke waren daher auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Gipfeltreffen der führenden Zentralbanker in Sintra gerichtet. Die Fed könne nicht garantieren, dass es zu keiner Rezession komme, so Powell. Zudem sorgten etwas schwächere US-Wachstumsdaten für einen leichten Dämpfer. Pinterest gewannen 1,3 Prozent. Das Social-Media-Unternehmen Pinterest bekommt einen neuen CEO. Im Handel verband man mit dem Wechsel die Hoffnung, dass das Unternehmen sich nun verstärkt auf den Bereich E-Commerce konzentrieren wird. Walt Disney fielen um 0,3 Prozent nach Verlängerung des Vertrags von CEO Bob Chapek um drei Jahre. Anleger rechnen ihm an, die Gesellschaft recht unbeschadet durch die Corona-Pandemie geführt zu haben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,06 -6,5 3,13 233,5 5 Jahre 3,15 -8,8 3,24 189,5 7 Jahre 3,17 -7,6 3,25 173,1 10 Jahre 3,09 -8,3 3,18 158,5 30 Jahre 3,21 -6,8 3,28 131,3

Die Anleihen legten nach zuletzt drei Tagen mit Abgaben deutlicher zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 8,3 Basispunkte auf 3,09 Prozent. Die schwachen Wachstumsdaten hätten die Rezessionssorgen wieder verstärkt, hieß es. Dies habe für erhöhte Nachfrage nach den als vermeintlich sichereren Festverzinslichen geführt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:07 % YTD EUR/USD 1,0454 +0,1% 1,0442 1,0517 -8,1% EUR/JPY 142,62 +0,0% 142,60 143,11 +9,0% EUR/GBP 0,8607 -0,1% 0,8614 0,8620 +2,4% GBP/USD 1,2147 +0,2% 1,2122 1,2200 -10,2% USD/JPY 136,40 -0,1% 136,56 136,11 +18,5% USD/KRW 1.299,26 -0,2% 1.302,51 1.298,74 +9,3% USD/CNY 6,6951 -0,1% 6,7000 6,7032 +5,3% USD/CNH 6,6999 -0,1% 6,7059 6,7085 +5,4% USD/HKD 7,8469 +0,0% 7,8467 7,8468 +0,7% AUD/USD 0,6888 +0,1% 0,6879 0,6891 -5,1% NZD/USD 0,6211 -0,2% 0,6221 0,6245 -9,0% Bitcoin BTC/USD 19.971,01 -1,5% 20.273,58 19.956,98 -56,8%

Für den Dollar ging es mit den Aussagen von Fed-Chairman Powell kräftig nach oben. Der Dollar-Index kletterte um 0,6 Prozent. Powell betonte, dass die Fed an ihrem avisierten Zinserhöhungskurs weiter festhalten wolle. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,0440 nach 1,0520 Dollar vor den Aussagen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,05 109,78 +0,2% 0,27 +52,5% Brent/ICE 116,13 116,26 -0,1% -0,13 +53,9%

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche kräftige Gewinne nach den offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten ab und verloren bis zu 2,2 Prozent. Beim Benzin habe sich die geringste Nachfrage seit Ende März gezeigt. Dies wecke Sorgen, dass die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, hieß es. Auch der festere Dollar bremste die Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,83 1.817,70 -0,1% -1,87 -0,8% Silber (Spot) 20,74 20,73 +0,0% +0,01 -11,1% Platin (Spot) 923,07 920,28 +0,3% +2,80 -4,9% Kupfer-Future 3,76 3,78 -0,6% -0,02 -15,4%

Der Goldpreis (-0,1%) verzeichnete den dritten Handelstag in Folge kleine Abgaben und fiel auf den tiefsten Stand seit über zwei Wochen. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung vor allem auf die Dollarstärke.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Die USA haben sich "enttäuscht" über die indirekten Atomverhandlungen mit dem Iran in der katarischen Hauptstadt Doha gezeigt. Bei den Gesprächen seien "keine Fortschritte" erzielt worden, erklärte das US-Außenministerium. "Die indirekten Gespräche in Doha sind beendet, und während wir der EU für ihre Bemühungen sehr dankbar sind, sind wir enttäuscht, dass der Iran ein Mal mehr nicht positiv auf die Initiative der EU reagiert hat." Zuvor hatte der EU-Beauftragte für den Iran, Enrique Mora, erklärt, "zwei intensive Tage" an Gesprächen hätten "noch nicht" zu dem erhofften Erfolg geführt.

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Mai -7,2% (PROG: -0,3%) gg Vm

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Mai 99,4 (Apr: 99,3)

PFIZER/BIONTECH

haben eine neue Liefervereinbarung mit den USA für Corona-Impfstoffe bekannt gegeben. Diese umfasst 105 Millionen Impfdosen, wozu auch der an Omikron angepasste Covid-19-Impfstoff für Erwachsene gehört, sofern dieser von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung erhält. Die US-Regierung wird den beiden Unternehmen nach Erhalt der Impfdosen insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar zahlen. Die Auslieferung soll bereits im Spätsommer 2022 beginnen und wird bis zum vierten Quartal diesen Jahres andauern, hieß in der Mitteilung weiter.

EXXON MOBIL

Der US-Ölkonzern verkauft sein kanadisches Schiefergasgeschäft für rund 1,5 Milliarden US-Dollar in bar an den kanadischen Konkurrenten Whitecap Resources Inc. Damit zieht sich der Ölriese aus Regionen zurück, die reich an Erdgas sind, aber relativ abgelegen, und in denen Pipelines und andere Infrastruktur fehlen. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

