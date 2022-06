Nach monatelanger Wartezeit hat Valneva endlich in die Erfolgsspur zurückgefunden. Dabei kamen die Ereignisse in den vergangenen Tagen so geballt, dass der Aktienkurs förmlich explodiert ist. Seit einigen Tagen gönnt sich die Aktie nun eine wohlverdiente Pause, doch die Perspektive für die kommenden Monate ist gigantisch…!

Denn wie die Europäische Zulassungsbehörde kürzlich mitteilte, ist der Totimpfstoff VLA2001 mittlerweile für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren in der EU zugelassen! Damit kann nun endlich die Belieferung der EU beginnen, die sich frühzeitig 60 Millionen Impfstoffdosen gesichert hatten. Angesichts der überall steigenden Zahlen und der zu erwartenden neuen Welle im Herbst, dürften die Umsätze gesichert sein…

Zudem ist Pharma-Gigant Pfizer kürzlich bei Valneva eingestiegen. Der US-Riese sicherte sich rund acht Prozent der Anteile von Valneva und möchte hier die Forschung ...

