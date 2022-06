NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 55 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rob Joyce passte seine Schätzungen für Essenslieferanten in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie an schwächere Wachstumsaussichten, geringere verfügbare Einkommen, höhere Zinserwartungen und stärkere Kursschwankungen an. Delivery Hero nannte Joyce als Favoriten. Deliveroo wiederum sei dank seiner gut gefüllten Kasse am besten nach unten abgesichert. Just Eat Takeaway sei dagegen in einigen der größten Märkte Marktführer./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

