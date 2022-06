Zusammenfassung:

OSA 3300-HP ist die Schlüsselkomponente für zuverlässige und hochgenaue PNT-Dienste in kritischen Infrastrukturen

Diensteanbieter können mit dieser Lösung GNSS/GPS-Backup-as-a-Service (GBaaS) mit noch höherer Präzision und Verfügbarkeit bereitstellen

Die Lösung erfüllt die strengen Timing-Anforderungen von 5G Mobilfunk, Kabelnetzen, Energieversorgung, Transport, Verteidigung, Datenzentren und Metrologie

ADVA (FWB: ADV) hat heute mit der Einführung seiner optischen Cäsium-Atomuhr von Oscilloquartz eine Branchenneuheit für High-Performance Anwendungen vorgestellt. Die coreSync OSA 3300-HP ist die jüngste Innovation von ADVA für zuverlässige PNT-Dienste und markiert den Beginn eines neuen Zeitalters der präzisen Synchronisation mit bislang unerreichter Stabilität. Nachdem ADVA vor zwei Jahren mit der OSA 3350 ePRC+-Lösung die erste optisch gepumpte Cäsium-Atomuhr auf den Markt gebracht hat, erreicht nun die weiterentwickelte Technologie der OSA 3300-HP eine noch deutlich höhere Präzision. Die neue Atomuhr hat eine Lebensdauer von 10 Jahren und übertrifft damit die fünfjährige Lebensdauer herkömmlicher magnetischer Atomuhren. Als einzige optische Cäsium-Atomuhr setzt die OSA 3300-HP neue Maßstäbe in Bezug auf Präzision und Verfügbarkeit. Sie bietet die für zuverlässige PNT-Dienste in kritischen Infrastrukturen erforderliche Ausfallsicherheit und ermöglicht es Diensteanbietern, Timing-as-a-Service mit anspruchsvollen SLAs und integriertem GNSS-Backup anzubieten. Die leistungsstarke OSA 3300-HP kann über Ethernet- und IP-Schnittstellen sowie über eine benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche gesteuert werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220629005668/de/

ADVAs OSA 3300-HP ist ein wichtiger Meilenstein für leistungsstarke optische Cäsiumtechnologie. (Photo: Business Wire)

"Die Einführung unserer coreSync OSA 3300-HP Atomuhr markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von atomaren Referenzgebern, die als Frequenz- und Phasennormale eingesetzt werden. Nach vielen Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in unseren Schweizer Labors, die von der Europäischen Weltraumorganisation ESA unterstützt wurden, verfügen wir nun über eine ausgereifte, hochmoderne Technologie, die einen großen Sprung in der Genauigkeit und Stabilität des Netzwerk-Timings ermöglicht und gleichzeitig eine wesentlich längere Lebensdauer bietet", sagte Gil Biran, GM von Oscilloquartz, ADVA. "Von 5G-Mobilfunknetzen bis hin zu sicherheitsrelevanten Anwendungen im Verteidigungsbereich ist die OSA 3300-HP eine wesentliche Erweiterung unserer aPNT+-Technologie. Und was diese Innovation so bedeutsam macht, ist, dass sie zu einem Zeitpunkt kommt, an dem bestehende Synchronisationslösungen in leitungsgebundenen und mobilen Netzen ihre Genauigkeitsgrenzen erreichen, während gleichzeitig die Gefährdung durch GNSS-Cyberattacken weiter zunimmt. Unsere leistungsstarke Cäsium-Atomuhr wird in einer Vielzahl von Branchen hochgenaue Synchronisation ermöglichen. Die höhere Präzision liefert einen nachhaltigen Nutzen und eröffnet neue Möglichkeiten für zuverlässige PNT-Dienste in kritischen Infrastrukturen."

Atomuhren sind das ultimative Synchronisations-Backup für alle Netze, die auf GNSS-basiertes Timing angewiesen sind. Sie bieten die perfekte Kombination aus höchster Genauigkeit und hervorragender Verfügbarkeit. Die OSA 3300-HP bietet als erste kommerzielle, optische High-Performance-Cäsium-Atomuhr eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit als vergleichbare magnetische Lösungen. Sie ist komplett digital aufgebaut und nutzt Laserdioden als optische Pumptechnologie. Dadurch kann sie die 100-fache Anzahl von Atomen auswerten, was sie im Vergleich zu herkömmlichen Hauptreferenzuhren (Primary Reference Clock, PRC) wesentlich effizienter macht. Die Produktlebensdauer ist doppelt so lang wie bei konkurrierenden magnetischen High-Performance Cäsium-Atomuhren; die OSA 3300-HP bietet hochgenaue Stabilität für mehr als 10 Jahre. Neben der Neueinführung der OSA 3300-HP Atomuhr gibt ADVA auch eine Weiterentwicklung seiner OSA 3350 ePRC+ Lösung bekannt, die in zwei wesentlichen Punkten noch leistungsfähiger wird: Neben einer verbesserten Phasenstabilität in ePRTC-Systemen kann die neue Lösung nun auch als freilaufende Frequenzquelle mit verbesserten Eigenschaften in Standard-Performance-Anwendungen eingesetzt werden.

"Was wir mit unseren optischen Cäsium-Atomuhren erreicht haben, ist mehr als eine inkrementelle Verbesserung. Die kommerzielle Nutzung optischer Pumptechnologien wurde bisher für nicht umsetzbar angesehen. Aber genau das hat unser Team geschafft. Damit erreichen wir die nächste Stufe des hochpräzisen Timings und können jetzt Netze mit Nanosekunden-Genauigkeit und bisher unerreichter Stabilität synchronisieren", kommentierte Patrick Berthoud, Chief Scientist Time and Frequency bei Oscilloquartz, ADVA. "Unsere OSA 3300-HP erfüllt nicht nur sehr anspruchsvolle Timing-Anforderungen, sondern kann mir ihrer benutzerfreundlichen graphischen Bedienoberfläche auch einfach und intuitiv konfiguriert werden. Mit dem neuen Produkt lassen sich eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen wie beispielsweise in Rechenzentren, Finanznetzen, intelligenten Stromnetzen, im Transportwesen, in der Messtechnik, in der wissenschaftlichen Forschung und in vielen anderen Bereichen synchronisieren. Die neue Technologie bildet die Grundlage für künftige Innovationen, mit denen wir die Grenzen des Möglichen in Bezug auf Genauigkeit und Stabilität weiter verschieben werden."

Weitere Einzelheiten über die OSA 3300-HP Cäsium-Atomuhr von ADVA finden Sie in dieser Präsentation: https://adva.li/osa-3300-hp-slides.

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220629005668/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Gareth Spence

t +44 1904 69 93 58

public-relations@adva.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

t +49 89 890 66 58 54

investor-relations@adva.com